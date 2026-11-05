Otomobil yol kenarında asılı kaldı;sürücü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi. Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı. Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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