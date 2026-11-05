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        Otomobil yol kenarında asılı kaldı;sürücü yaralandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Otomobil yol kenarında asılı kaldı;sürücü yaralandı

        MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi. Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı. Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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