Menteşe'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AZ 650 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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