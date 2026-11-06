Orhun Abideleri'nin kopyaları Muğla mermeriyle yapıldı

DURMUŞ GENÇ/OSMAN AKÇA - Ankara'da Beştepe Millet Ormanı içerisindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda bulunan Orhun Abideleri'nin bire bir kopyaları Muğla mermeri kullanılarak hazırlandı.

Muğla mermeri, mimari projelerin yanı sıra sanat ve kültür çalışmalarında da kullanılarak katma değer kazanıyor.

Türk tarihinin en önemli yazılı belgeleri arasında yer alan Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Abideleri'nin kopyaları, Moğolistan'daki orijinal eserler esas alınarak mermer ve granit kullanılarak yapıldı.

Projenin ilk aşamasında heykeltıraşlar Hasan Emrah Aksoy ve Taner Aksoy, saha çalışması için Moğolistan'a gitti. Orijinal abidelerin 3 boyutlu taramaları yapılarak ölçüleri, yazıtlar ve yüzey özellikleri ayrıntılı şekilde belgelendi.

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Türk Dil Kurumu Başkanı, dil bilimci ve Göktürk yazıtları uzmanı Prof. Dr. Osman Mert'in bilimsel rehberliğinde yürütülen çalışmalarda, abidelerin orijinal boyutları, harf derinlikleri ve yüzey dokuları korundu.

Tamamlanan eserler, Türk tarihinin ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Beştepe Millet Ormanı içerisinde yer alan Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na yerleştirildi.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermerin kullanım alanlarının son yıllarda genişlediğini, sektörün mimarinin yanı sıra sanat ve kültür projelerinde de yer almaya başladığını söyledi.

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Mermerin geçmişte daha çok mezar ve mutfak tezgahlarında kullanıldığını belirten Işık, son 10 yılda otel, kamu binası ve büyük ölçekli projelerin iç ve dış cephelerinde daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

Son 2-3 yılda proje bazlı üretimin öne çıktığını anlatan Işık, heykel, rölyef ve tarihi eserlerin kopyalarının hazırlanmasının sektöre yeni çalışma alanları kazandırdığını kaydetti.

Antik kentlerdeki taş eserlerin yalnızca yapı malzemesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Işık, bu eserlerin binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi yansıttığını dile getirdi.

Otel girişleri, lobiler ve atriyumların (alışveriş merkezlerinde, otellerde, büyük ofis binalarında ve kamu yapılarında katlar boyunca yükselen, genellikle üstü cam çatıyla kapatılmış geniş merkezi boşluk) yanı sıra antik kentlerin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarda da mermerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Işık, bu projelerin katma değerli üretime katkı sağladığını bildirdi.

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- Kopyaların yapımı 1 yıl sürdü

Orhun Abideleri'nin bire bir kopyalarının hazırlanarak Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda sergilenmesinin kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Işık, "Orhun Yazıtları'nın bire bir kopyaları, Muğla'da faaliyet gösteren bir firmamız tarafından hazırlandı. Bu çalışma bizim için gurur verici bir tablo oldu." dedi.

Heykeltıraşların titiz çalışmasıyla ortaya çıkan eserlerin Muğla mermerinin farklı alanlarda kullanılabileceğini gösterdiğini anlatan Işık, bu tür projelerin sektörün gelişmesine ve katma değerli üretimin artmasına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

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Işık, bire bir kopyaların yapımının 1 yılda tamamlandığını dile getirdi.