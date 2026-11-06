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        Muğla'da Emniyet KOM operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı, 20 kişi tutuklandı

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirilirken, suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Muğla'da Emniyet KOM operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı, 20 kişi tutuklandı

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirilirken, suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 20’si tutuklandı.

        KOM ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekim ayı boyunca yürütülen çalışmalarda 171 litre kaçak ve sahte alkol, 178 adet elektronik sigara ve elektronik sigara malzemesi, 502 paket kaçak sigara, 13 adet kaçak eşya ile 466 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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        Ekiplerin silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 11 adet tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 480 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Öte yandan ekim ayı içerisinde bölgesel faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon da düzenlendi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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