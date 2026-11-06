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        Muğla Büyükşehir Dalaman'ın 6 mahallede hasar tespit çalışması başlattı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selden etkilenen 6 mahallede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Dalaman'ın 6 mahallede hasar tespit çalışması başlattı

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selden etkilenen 6 mahallede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, ilçenin Merkez, Ege, Hürriyet, Şerefler, Karaçalı, Kapukargın ve Kargınkürü mahallelerinde selin neden olduğu zararları belirlemek üzere saha çalışmalarına başladı.

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        Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan ekipler, vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ederek hazırlanacak rapora esas oluşturacak bilgileri topluyor.

        Büyükşehir’in 9 dairesi sahada görev yapıyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmalarına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve MUSKİ ekipleri katılıyor. Farklı birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda selden etkilenen mahallelerdeki hasarın boyutu ve vatandaşların ihtiyaçları değerlendiriliyor.

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        Hasar tespit raporunun ardından destekler sağlanacak

        Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan komisyonun saha incelemelerini tamamlamasının ardından elde edilen veriler rapor haline getirilecek. Komisyonun değerlendirmeleri doğrultusunda selden zarar gören vatandaşların ihtiyaçları belirlenecek. Hazırlanacak rapor kapsamında, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik gerekli destekler Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından hayata geçirilecek.

        Dalaman Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ümmü Korkmaz, sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallede çalışmalara başladığını belirterek, "Dalaman’da yaşanan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir ekipleri mahallemize gelerek hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Aras Bey'e çok teşekkür ederiz"

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Daire Başkanı Mehmet Dikdere, selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda Dalaman ilçemizde meydana gelen sel felaketinden sonra mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarına başladık. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde vatandaşlarımıza gerekli desteklemeleri, yardımları yapacağız" dedi.

        Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman’da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini belirtti. Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak yağışların ilk gününden itibaren ilgili birimlerle sahada olduklarını, 6 mahallede başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri ve ihtiyaçlarını yerinde belirlediklerini açıkladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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