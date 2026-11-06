Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, Milas ilçesinde bulunan B.S.S. isimli şahsın 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve hakkında bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi.

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