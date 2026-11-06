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        Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Muğla'da 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muğla’nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda, Milas ilçesinde bulunan B.S.S. isimli şahsın 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve hakkında bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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