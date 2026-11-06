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        Marmaris'te 3 yıl önce kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi (65) için 80 kişilik ekiple yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmaları takip eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Vatandaşımızı buluncaya kadar çalışmalar devam edecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Marmaris'te 3 yıl önce kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi (65) için 80 kişilik ekiple yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmaları takip eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Vatandaşımızı buluncaya kadar çalışmalar devam edecek" dedi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023 tarihinde mantar toplamak amacıyla gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi içi, ailesinin isteği üzerine yeniden kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Çifçi'yi bulmak için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara 80 kişilik ekip katıldı. Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında jandarma, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar ekipleri, avcılar ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri görev alıyor. Ekipler, Balan Dağı ve çevresinde İsa Çifçi'ye ait herhangi bir iz bulabilmek için geniş çaplı tarama gerçekleştiriyor.

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        80 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

        Arama çalışmalarını yakından takip eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, bölgede 80 kişilik bir ekibin görev yaptığını belirtip, "Umudumuzu kaybetmeden bu çalışmalarımıza tüm ekibimizle beraber devam ediyoruz. Vatandaşımızı buluncaya kadar da bu çalışmalar devam edecek" dedi. Bölgede en küçük bir izin dahi titizlikle değerlendirildiğini belirten Kaya, arama faaliyetlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ve kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

        CİNAYET ŞÜPHESİ DE ARAŞTIRILIYOR

        İsa Çifçi'nin kardeşlerinin, kaybolma olayının cinayet şüphesi yönünden de araştırılması talebiyle daha önce jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi. Başvurunun ardından dosyanın, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine devredildiği belirtildi. Öte yandan ailesinin, İsa Çifçi hakkında gaiplik sürecinin başlatılması için de başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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