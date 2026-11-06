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        Marmaris'te 10 Kasım'a özel anma programı

        Marmaris'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde özel bir anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Marmaris'te 10 Kasım'a özel anma programı

        Marmaris’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde özel bir anma programı düzenlenecek.

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Marmaris’te özel bir anma programı düzenlenecek. Marmaris Belediyesi öncülüğünde yapılacak etkinlikler, 10 Kasım Salı günü Marmaris Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

        Atatürk’ün hatırasını farklı sanat dalları ve kültürel değerlerle yaşatmayı amaçlayan program, saat 18.00’de "Atatürk’ün Son Yolculuğu" adlı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak. Saat 18.30’da "Atatürk’ü Anlamak" başlıklı müzik ve tiyatro gösterisi sahnelenecek. Program, saat 19.30’da gerçekleştirilecek "Atatürk’ün Sevdiği Yemekler" sunumuyla devam edecek. Atatürk’ün yaşamını, fikirlerini ve Cumhuriyet mirasını farklı yönleriyle ele alacak etkinliklerde, O’nun anısı fotoğraflar, sanat ve kültürel değerler aracılığıyla yaşatılacak.

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