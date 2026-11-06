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        Güney Kore heyeti Muğla'da ormancılık ve kooperatifçilik alanlarını inceledi

        Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, ormancılık ve kooperatifçilik alanlarında temaslarda bulunmak üzere Muğla'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Güney Kore heyeti Muğla'da ormancılık ve kooperatifçilik alanlarını inceledi

        Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, ormancılık ve kooperatifçilik alanlarında temaslarda bulunmak üzere Muğla'yı ziyaret etti.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, heyeti Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda kabul etti.

        Kabulde, Orman Kooperatifleri (OR-KOOP) Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Çetiner ile Muğla Köy Kooperatifleri Bölge Birliği (KÖY-KOOP) ve Muğla Orman Kooperatifleri Bölge Birliği (MUKOBİRLİK) Başkanı Eray Çiçek de yer aldı.

        Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Muğla'nın köklü ormancılık kültürü ve güçlü kooperatifçilik altyapısına sahip olduğunu belirtti.

        Orman köylülerinin refah seviyesini yükseltecek ve üretimde katma değer sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Akbıyık, uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımının bu süreçte önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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        Heyet, daha sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, mantarcılık ve kooperatifçilik alanlarında toplantılar gerçekleştirdi. Program kapsamında Apimuğla Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge, İnovasyon ve İşleme Merkezinde de incelemelerde bulunuldu.

        Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda konuşan NFCF Başkanı Choi Chang-ho, Türkiye ve Güney Kore'nin uzun yıllara dayanan dostluk ve güven ilişkisine sahip iki ülke olduğunu belirtti.

        Ormanların korunması, sürdürülebilir orman yönetimi ve yerel toplulukların kalkınmasının iki ülke açısından önemli işbirliği alanları olduğunu vurgulayan Choi, ormancılık alanındaki bilgi ve tecrübeyi paylaşarak somut işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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        OR-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Çetiner de Güney Koreli heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki dostluğun kooperatifçilik alanındaki ortak projelerle güçleneceğini kaydetti..

        KÖY-KOOP Muğla Birlik Başkanı ve OR-KOOP Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Eray Çiçek ise Güney Kore heyetiyle özellikle mantarcılık alanında bilgi paylaşımında bulunduklarını bildirdi.

        Güney Kore'nin mantarcılık alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirten Çiçek, ilerleyen süreçte mantarcılık ve kooperatifçilik örgütlenmesi konularında ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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        Çiçek, heyetin programı kapsamında Gökova Orman Fidanlığı ile kooperatif tesislerinin ziyaret edileceğini, anı fidanı dikimi yapılacağını ve sığla ile bal üretim tesislerinde incelemelerde bulunulacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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