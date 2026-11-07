İhtiyaç sahibi ailelere Muğla Büyükşehirden yakacak yardım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yakacak odun desteğini sürdürüyor. Belediye ekiplerinin budama, bakım ve temizlik çalışmalarından elde ettiği odunlar, kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 aileye toplam 25 bin çuval yakacak odun ulaştırıldı.

Park, mezarlık ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen budama ve temizlik çalışmalarından elde edilen odunlar değerlendirilerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuluyor. Böylece hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yakacak odun desteğiyle hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya ve onların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.