Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Tatilde nefes borusu yırtılan İngiliz turist hayata yeniden tutundu

        Tatilde nefes borusu yırtılan İngiliz turist hayata yeniden tutundu

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı kruvaziyerde bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turist, nefes borusunda oluşan 7 santimetrelik yırtığın Türk doktorlar tarafından ameliyatla onarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tatilde nefes borusu yırtılan İngiliz turist hayata yeniden tutundu

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı kruvaziyerde bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turist, nefes borusunda oluşan 7 santimetrelik yırtığın Türk doktorlar tarafından ameliyatla onarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Eşiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum'a gelen Bernard Cotterill, gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti.

        Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı.

        REKLAM

        Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastanın tedavisi için hızlıca müdahale edildi.

        - Nefes borusundaki yırtık ameliyatla onarıldı

        Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık, AA muhabirine, bronkoskopiyle yırtığın yerini ve boyutunu belirlediklerini söyledi.

        Yaralanmanın nadir görüldüğünü ve ölümcül sonuçlara yol açabildiğini belirten Akbıyık, yırtığın yemek borusuna yakın olması nedeniyle ameliyatın titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Yırtık bölgesinin dikişlerle onarıldığını ve yemek borusuyla soluk borusu arasında geçiş oluşmaması için canlı dokuyla desteklendiğini anlatan Akbıyık, hastanın ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edildiğini kaydetti.

        REKLAM

        Solunum fizyoterapisi ve fizik tedavi sürecinin ardından Cotterill'in tamamen sağlığına kavuştuğunu belirten Akbıyık, "Ölüm oranı oldukça yüksek bu ciddi yaralanmayı başarıyla tedavi edip hastamızı ülkesine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        - "Şimdi yeniden 21 yaşımdayım"

        Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

        Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Hastanede gördüğü ilgiden de etkilendiğini dile getiren Cotterill, "Doktorlardan temizlikçilere ve tercümanlara kadar herkes kraliyet ailesinden biriymiş gibi ilgilendi. Bu harika cerraha çok şey borçluyum." diye konuştu.

        Cotterill'in 47 yıllık eşi Hazel Elizabeth Cotterill de gemi doktorunun yönlendirmesiyle başvurdukları hastanede doğru karar verdiklerini anladıklarını belirterek, eşinin hayatını kurtaran cerraha ve sağlık ekibine teşekkür etti.

        Yaklaşık üç hafta hastanede tedavi gören İngiliz turistin taburcu edilmesinin ardından eşiyle ülkesine uğurlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir'in toplu ulaşım şoförlerine yapay zekalı takip
        Muğla Büyükşehir'in toplu ulaşım şoförlerine yapay zekalı takip
        Muğla Büyükşehir'den 'Çam Balı Kongresi'ne bilimsel destek
        Muğla Büyükşehir'den 'Çam Balı Kongresi'ne bilimsel destek
        Muğla'da mermer artıklarından 30'a yakın ürün geliştirildi
        Muğla'da mermer artıklarından 30'a yakın ürün geliştirildi
        Güney Koreli ormancılar Muğla'da iş birliği mesajı verdi
        Güney Koreli ormancılar Muğla'da iş birliği mesajı verdi
        Köyceğiz'de arıcılık tespit ve saha çalışmaları devam ediyor
        Köyceğiz'de arıcılık tespit ve saha çalışmaları devam ediyor
        İhtiyaç sahibi ailelere Muğla Büyükşehirden yakacak yardım
        İhtiyaç sahibi ailelere Muğla Büyükşehirden yakacak yardım