Güney Koreli ormancılar Muğla'da iş birliği mesajı verdi

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu heyetinin Muğla ziyareti kapsamında, KöyKoop Muğla Birliği tarafından dostluk yemeği düzenlendi. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin ön plana çıktığı gecede, sürdürülebilir ormancılık, kooperatifçilik ve ortak projeler ele alındı.

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) Başkanı Choi Changho ve beraberindeki heyetin Muğla ziyareti kapsamında düzenlenen dostluk yemeğine, KöyKoop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek, S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) Genel Başkanı Ahmet Çetiner ve davetliler katıldı.

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Yemekte konuşan NFCF Başkanı Choi Changho, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü dostluk ve karşılıklı güven ilişkilerine dikkat çekti. İki ülkenin uzun yıllardır güçlü bağlara sahip kardeş ülkeler olduğunu belirten Choi Changho, özellikle ormanların korunması, sürdürülebilir orman yönetimi ve yerel toplulukların kalkınması alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve Güney Kore arasında ormancılık alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını temenni ettiklerini ifade eden Choi Changho, mevcut ilişkilerin somut iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Choi Changho, Türk yetkililere gösterdikleri sıcak misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

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Ortak projelerde iş birliği hedefi

KöyKoop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek ise Güney Koreli heyeti Muğla'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaret kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Muğla Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini aktaran Çiçek, Güney Koreli heyetin özellikle mantarcılık alanındaki bilgi ve tecrübelerini paylaştığını ifade etti.

Çiçek, "Güney Koreli dostlarımız mantarcılık konusunda oldukça mahir ve yetenekliler. Bu anlamda bizimle bilgi paylaşımında bulundular. İnşallah önümüzdeki süreçte özellikle mantarcılık ve kooperatifçilik örgütlenmesi konusunda ortak projeler yürüteceğiz" dedi.

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Heyetin Muğla'nın önemli projelerinden Apimuğla'yı da yerinde incelediğini belirten Çiçek, Güney Koreli misafirlere Memecik zeytini tattırdıklarını ve bu ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Programın devamında Köyceğiz yolu üzerindeki kooperatif ürün satış noktasını ziyaret edeceklerini belirten Çiçek, burada Güney Koreli heyet tarafından bir anı ağacı dikileceğini söyledi. Zaman bulunması halinde Köyceğiz Kabaklarası'ndaki sığla yağı üretim tesislerinin de ziyaret edileceğini ifade etti.

Heyetin 3 Kasım'da Muğla'ya geldiğini ve 10 Kasım'a kadar Türkiye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini aktaran Çiçek, Muğla'nın ardından Denizli, Bursa, İstanbul ve diğer illerde temaslarda bulunacaklarını belirterek, iş birliğine katkı sunan herkese teşekkür etti.

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İş birliğinin devam etmesi temenni edildi

ORKOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner de Güney Koreli heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmasını temenni eden Çetiner, heyetin Muğla programının ardından Denizli, Bursa ve İstanbul'da temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Çetiner, ilerleyen yıllarda yeniden bir araya gelme temennisinde bulunarak, organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan KöyKoop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek'e de teşekkür etti.

Dostluk yemeği, iki ülke arasındaki ormancılık ve kooperatifçilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.