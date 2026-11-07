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        Muğla Büyükşehir'den 'Çam Balı Kongresi'ne bilimsel destek

        Muğla'nın önemli tarımsal ürünlerinden çam balının kalitesinin korunması, üretim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla 1922 Kasım 2026 tarihlerinde Çam Balı Kongresi düzenlenecek. Sektör temsilcileri, üreticiler ve bilim insanlarını bir araya getirecek kongrenin düzenleme kurulunda Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir'den 'Çam Balı Kongresi'ne bilimsel destek

        Muğla’nın önemli tarımsal ürünlerinden çam balının kalitesinin korunması, üretim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla 1922 Kasım 2026 tarihlerinde Çam Balı Kongresi düzenlenecek. Sektör temsilcileri, üreticiler ve bilim insanlarını bir araya getirecek kongrenin düzenleme kurulunda Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alacak.

        Çam balları bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek

        Kongre kapsamında gerçekleştirilecek Çam Balı Yarışması’nın analizleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret Borsası ortaklığında kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı tarafından yapılacak. Laboratuvarda gerçekleştirilecek analizlerle yarışmaya katılan çam ballarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi sağlanırken, kaliteli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

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        Başkan Aras: "Çam balı Muğla’mızın en kıymetli ürünlerinden biri"

        Çam balının Muğla için önemli bir değer olduğunu kaydeden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mız, sahip olduğu doğal zenginlikleri ve bereketli topraklarıyla çok önemli bir üretim potansiyeline sahip. Çam balımız da bu toprakların bize sunduğu en kıymetli ürünlerden biri. Marmaris’te düzenlenecek kongreye katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya, Muğla’mızın yerel değerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi, kongreye sağlayacağı katkıyla çam balının üretim kalitesinin geliştirilmesini ve sektörde bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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