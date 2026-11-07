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        Fethiyespor'un konuğu Adana 01 FK

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybedip 5 puanda kalan Fethiyespor yarın evinde 18 puanla haftaya 3'üncü sırada giren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta 1 galibiyet alabilen Fethiyespor hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki erteleme sınavında Eyüpspor'a evinde yenilerek elenmişti. Teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteğini alarak kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Fethiyespor'un konuğu Adana 01 FK

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybedip 5 puanda kalan Fethiyespor yarın evinde 18 puanla haftaya 3'üncü sırada giren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta 1 galibiyet alabilen Fethiyespor hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki erteleme sınavında Eyüpspor'a evinde yenilerek elenmişti. Teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteğini alarak kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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