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        Bodrum FK'da 4 futbolcuya milli davet

        Bodrum Futbol Kulübü'nden Arlind Ajeti, Tomas Cruz, Ruben Providence ve Elvir Gashijan, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bodrum FK'da 4 futbolcuya milli davet

        Bodrum Futbol Kulübü'nden Arlind Ajeti, Tomas Cruz, Ruben Providence ve Elvir Gashijan, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

        UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için açıklanan kadrolarda Trendyol 1. Lig takımlarından Bordum FK'dan 4 futbolcu, milli davet aldı. Yeşilbeyazlılarda Arlind Ajeti, Arnavutluk, Tomas Cruz ise Lüksemburg kadrosunda yer aldı. Ruben Providence, Concacaf Uluslar Ligi çeyrek final karşılaşmaları için Haiti'ye davet edilirken, Elvir Gashijan da Kosova U21 Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

        Bodrum Futbol Kulübü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcularımızın ülkelerini milli forma altında temsil edecek olmalarından gurur duyuyor, kendilerini tebrik ediyor ve milli takımlarında başarılar diliyoruz" denildi.

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