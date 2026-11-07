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        Bodrum FK'de 4 futbolcuya milli davet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'de forma giyen 4 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Bodrum FK'de 4 futbolcuya milli davet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'de forma giyen 4 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Arlind Ajeti Arnavutluk A Milli Takımı'na, Tomas Cruz ise Lüksemburg A Milli Takımı'na çağrıldı.

        Ruben Providence, CONCACAF çeyrek final maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edilirken, Elvir Gashijan ise Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

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