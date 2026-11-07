Bodrum FK'de 4 futbolcuya milli davet
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'de forma giyen 4 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'de forma giyen 4 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Arlind Ajeti Arnavutluk A Milli Takımı'na, Tomas Cruz ise Lüksemburg A Milli Takımı'na çağrıldı.
Ruben Providence, CONCACAF çeyrek final maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edilirken, Elvir Gashijan ise Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.
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