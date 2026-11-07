Trendyol 1. Lig: Muğlaspor: 0 - Esenler Erokspor: 5
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 50 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 50 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Bilal Ceylan dk. 70), Yiğit Fidan, Luis Mago, Ali Barak (Oğuzhan Matur dk. 70), Mamady Diarra (Alihan Kazmaz dk. 70), Jurgen Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Driton Camaj dk. 46), Daniel Avramovski (Buluthan Bulut dk. 78), Engin Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Luccas Claro, Ferhat Yazgan (Mikail Okyar dk. 80), Nicolas Janvier (Recep Niyaz dk. 70), Kubilay Kanatsızkuş (Tugay Kacar dk. 84), Guelor Kanga, Mame Mor Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Erkan Kaş dk. 80), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 70), Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Guelor Kanga (dk. 26 ve 43), Luccas Claro (dk. 60), Burak Çoban (dk. 86), Mame Faye (dk. 90+4) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Luis Mago (dk. 59) (Muğlaspor)
Sarı Kartlar: Yiğit Fidan, Daniel Avramovski, Jurgen Çelhaka, Oğuzhan Matur (Muğlaspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.