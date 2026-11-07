Yalçın Koşukavak: "Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor"

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek takımın hızlı bir şekilde toparlanması gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, sahasında Esenler Erokspor'a 50 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Muğlasporlulara bize iki haftadır böyle skorlar almamıza rağmen destek çıkan, o iyi niyeti gösterenlere bir kez daha teşekkür ederim. Oyuna gelince, iki haftadır belki de bir futbol takımının başına gelebilecek en kötü şeyler geliyor. Kadro kalitesi yüksek takımlara karşı oynarken çok fazlasıyla tecrübesiz kalıyoruz, oyunu kontrol edemiyoruz. Fazlasıyla topu rakibe veriyoruz ve oyun çok hızlı bir şekilde antrenörden uzaklaşıyor" dedi.

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"Çok bireysel hata yapıyoruz"

Karşılaşmanın gidişatını değerlendiren Koşukavak, "Geçen hafta Kayseri deplasmanında çok hızlı, 6. dakikada 10 geriye düşüyoruz. Arkadan 20. dakikada maç 30 oluyor. Bu, kontrol edilebilir bir şey değil. Çok bireysel hata yapıyoruz. Çok fazlasıyla tecrübesiziz. Hele böyle kadro kalitesi yüksek takımlara karşı bu çok daha belirgin hale geliyor. Bugünkü maçta keza öyle; oyuna çok iyi başlamadık, çok fazlasıyla pas hatası yaptık. Ama gene oyuna girmeye çalıştığımız sırada çok böyle anlamsız bir penaltı veriyoruz rakibe. 10 geriye düşüyoruz, arkadan 20 oluyor. 20'dan futbolda çok dönenler var. İkinci yarıya iyi başladık, bir gol bulup maça ortak olacağımızı hayal ederken bir kırmızı kart... Yani sürekli maç antrenörden uzaklaşıyor, bir türlü yakalayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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"Bu lig zor bir lig"

Ligin zorluk derecesine ve kadro kalitesine dikkat çeken Koşukavak, "Sakin kalmakta fayda var. Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Bireysel çok fazlasıyla hata yapıyoruz. Bu lig öyle bir lig değil. Ben Muğla’ya geldiğim ilk günden beri söylüyorum; bu lig zor bir lig. Bu ligde bazı takımlarla kadro kalitesi, ekonomik güç olarak çok ciddi farklar var. Bunun üstüne bir de bireysel ciddi hatalar ekleniyor. Ben oyuncularımı hiçbir zaman suçlamayı seven bir antrenör değilim ama bu seviyede böyle hatalar yapamayız. Faturasını öderiz" diye konuştu.

"Gerçek rakiplerimizi kabul etmemiz gerekiyor"

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Yeni kurulan bir takım olduklarını hatırlatan Yalçın Koşukavak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım mağlup olduğu zaman kesin 'hoca bir şey yapmıştır' denir, bunlar çok alışılmış şeyler. Ben işime odaklanmak zorundayım. Bu takımın bir hedefi var; öncelikle ligde kalmak. Kolay değil, 25 transfer... Bu ligde ilk defa oynuyorsunuz ve oyuncularınızın birçoğu alt ligden, yabancılar Türkiye'ye yeni gelmiş. Böyle bir organizasyonda bu tarz talihsizlikler ve ağır skorlar yaşanıyor. Aklıselim olmak, sakin kalmak gerekiyor. Bu takım nasıl İstanbulspor'u yeniyorsa, deplasmanda Manisaspor'u yeniyorsa, demek ki gerçek rakiplerinin bunlar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok gerçekçi konuştuğumu düşünüyorum. Futbolda böyle skorlar da var, ayağa kalkmak da var. Biz savaşmaya devam edeceğiz."