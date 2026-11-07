Muğla'daki Herakleia Antik Kenti'nde zeytin hasadı yapıldı

12. Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali kapsamında Herakleia Antik Kenti'nde zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Hasatta tarihi agorada bulunan ağaçlardan toplanan zeytinler, soğuk sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştürülerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinliğin ardından katılımcılar, zeytin temalı defileyi izledi. Herakleia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Milas Kaymakamı Vural Karagül, yaptığı konuşmada, zeytin, zeytinyağı ve turizm değerlerini bir araya getirdikleri ilçenin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

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Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin de ilçeden Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağının ihracatının geliştirilmesi için girişimlerin önemli olduğunu, üreticinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ise Milas'ta son teknolojiyle donatılan zeytinyağı fabrikalarının sayısının arttığını, üretimde kalite, markalaşma, yatırım ve ihracatın ön plana çıktığını ifade etti.

Ayrıca programda, zeytinyağlı yemekler yarışmasında dereceye giren Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

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Festival yarın sona erecek.