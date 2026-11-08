Muğla'da STEM eğitimi çalıştayında saha sunumları gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 2630 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zekâ Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.

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