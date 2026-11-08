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        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Adana 01 FK: 1

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında eden Fethiyespor, sahasında Adana 01 FK'yı 21 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:50 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Adana 01 FK: 1

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında eden Fethiyespor, sahasında Adana 01 FK’yı 21 mağlup etti.

        Stat: Fethiye İlçe

        Hakemler: Yunus Emre Çakar, Mehmet Şenkaya, Musa Çetindemir

        Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Kaan Türkmen dk. 84), Eray Karataş (Fatih Kurucuk dk. 84), İrfan Akgün, Uğur Ayhan (Okan Dernek dk. 65), Bora Aydınlık, Alberk Koç, Ramazan Çevik (Eren Erdoğan dk. 60), Enes Şahin

        Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Ege Araç, İshak Kurt, Atamer Bilgin (Mehmet Büyüksayar dk. 46), Siraçhan Nas (Hakan Demir dk. 46), Emre Sağlık, Tuna Sezen (Samed Ali Kaya dk. 64), Talha Özler, Yusuf Abdioğlu, Doğukan Tuzcu (Mikail Arslan dk. 79), Ali Sühan Demirel (Erkan Sasa dk. 79)

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        Goller: Enes Şahin (dk. 36), Alberk Koç (dk. 75) (Fethiyespor), Yusuf Abdioğlu (dk. 79) (Adana 01 FK)

        Sarı kartlar: Cengiz Demir, Uğur Ayhan (Fethiyespor), Emre Sağlık, Tuna Sezen, Ege Araç, Erkan Sasa (Adana 01 FK)

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