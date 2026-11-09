Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali sona erdi

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, şarkıcı Buray konseriyle sona erdi.

Atapark Meydanı'nda sahne alan Buray, sevilen şarkılarını seslendirerek konser alanını dolduran müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Konser kapsamında Milas Kaymakamı Vural Karagül ve Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin, sanatçı Buray'a çiçek ve Milas'ın yöresel ürünlerinden oluşan zeytin ve zeytinyağı hediye paketi takdim etti.

Kaymakam Karagül, festivalin üç gün boyunca yoğun ilgi gördüğünü, renkli ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyona katkı sunanlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.