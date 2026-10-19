Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 1'i çocuk olmak üzere 36 düzensiz göçmen karaya çıkardı.​​​​​​​

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

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