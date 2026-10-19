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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Marmaris'te 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24-25 Ekim'de düzenlenecek 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Marmaris'te 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24-25 Ekim'de düzenlenecek 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, organizasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar ve görev dağılımları ele alındı.

        AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, toplantıda yaptığı sunumda, organizasyonda 10 farklı parkurda 2 bin 400 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

        Yurt içinden ve yurt dışından sporcuları ağırlayacak şampiyona ile ilçenin spor turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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