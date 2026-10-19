Marmaris'te 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Yurt içinden ve yurt dışından sporcuları ağırlayacak şampiyona ile ilçenin spor turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, toplantıda yaptığı sunumda, organizasyonda 10 farklı parkurda 2 bin 400 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, organizasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar ve görev dağılımları ele alındı.

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