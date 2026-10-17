Bodrum FK-Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, iyi bir sonuçla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, futbolculara teşekkür ederek "90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar, geriye düşmelerine rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahada ortaya koydular ve maçı döndürdüler." dedi.

Rakibin ligin en dişli takımlarından olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok başarılı bir teknik direktörleri var. Oyunun hem defansif hem ofansif bölümünü çok iyi oynayan bir takımdı, bunu da sahada gösterdiler. Çok mutluyuz. Sadece 3 puan için değil. Bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık, bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilk daha yaşadık. Hatta bizi mutlu eden bir olay da geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz. Çünkü biz sezon başındaki röportajlarımızda söylüyorduk; çok genç bir takımız, bizim zamana ihtiyacımız var. Alınan kötü sonuçlardan sonra belki çok savunmacı bir şeydi ama bugün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı."

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Genç bir kadrolarının olduğunu anlatan Yılmaz, "Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bugün de özellikle geriye düştükten sonra çok büyük sorumluluk aldılar. Oynayan, ikinci yarı giren, girmeyen bütün oyuncular bir arada içeride büyük bir sevinç yaşadılar. İlerisi için bu bizim için çok büyük bir göstergeydi. İnşallah böyle devam edip ilk deplasman maçında, Antalyaspor maçında da bir galibiyet alıp özlediğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bizi 90 dakika boyunca desteklediler." açıklamasını yaptı.

- Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise galibiyet için geldiklerini, planlarının o yönde olduğunu ancak sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

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Bodrumspor'un genç ve dinamik bir takımdan oluştuğunu belirten Arslan, "Bunu da biliyorduk, oyuncularımla çok konuştum bunu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi ama 'İlk yarı ürettik mi?' derseniz, bir tane duran top pozisyonunda Yusuf'un vurduğu kafa, çok da üretemedik. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk ama duran top dönüşü bir konsantrasyon kaybı, sonra 1-1'den sonra yine golün şokunu atamadan ikinci golü yedik. Ondan sonra kurtarmaya çalıştık, tabii başarılı olamadık." diye konuştu.

Bodrumspor'u tebrik eden Arslan, şunları kaydetti:

"Biz bu maçtan derslerimizi çıkaracağız. Daha iyisini nasıl yaparız, eksiklerimizi, hatalarımızı giderip güçlü bir şekilde tekrar tekrar bakacağız. Lig uzun bir maraton, 11. haftayı oynadık. Ben her zaman söylüyorum, ligin sonunda Bandırmaspor biz hak ettiği yerde inşallah ligi bitirecek. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, haklarını helal etsinler, onları da mutlu gönderemedik. Camiamızdan yine özür diliyoruz ama yolumuz uzun. İnşallah ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."