Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım
Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 90+1 İsmail Tarım), Ege Bilsel (Dk. 87 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Dk. 64 Providence), Aboubakar (Dk. 90+2 Mustafa Erdilman), Boran Başkan (Dk. 64 Loshaj)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Liço (Dk. 73 Bruno), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Seck), Emirhan Ayhan (Dk. 73 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 83 Harun Genç), Kehinde, Yalın Dilek (Dk. 73 Mulumba)
Goller: Dk. 57 Kehinde (Bandırmaspor), Dk. 68 Ege Bilsel, Dk. 71 Aboubakar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Ajeti, Dk. 89 Aboubakar, Dk. 90+2 Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), Dk. 80 Lima, Dk. 90+2 Mulumba (Bandırmaspor)
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