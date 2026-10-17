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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım

        Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 90+1 İsmail Tarım), Ege Bilsel (Dk. 87 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Dk. 64 Providence), Aboubakar (Dk. 90+2 Mustafa Erdilman), Boran Başkan (Dk. 64 Loshaj)

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Liço (Dk. 73 Bruno), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Seck), Emirhan Ayhan (Dk. 73 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 83 Harun Genç), Kehinde, Yalın Dilek (Dk. 73 Mulumba)

        Goller: Dk. 57 Kehinde (Bandırmaspor), Dk. 68 Ege Bilsel, Dk. 71 Aboubakar (Bodrum FK)

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        Sarı kartlar: Dk. 44 Ajeti, Dk. 89 Aboubakar, Dk. 90+2 Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), Dk. 80 Lima, Dk. 90+2 Mulumba (Bandırmaspor)

        MUĞLA

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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