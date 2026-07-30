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        Bodrum FK, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj'ı kadrosuna kattı

        Bodrum Futbol Kulübü, Florian Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Bodrum FK, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj'ı kadrosuna kattı

        Bodrum Futbol Kulübü, Florian Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında, MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iași, Cracovia, İstanbulspor ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında oynayan Kosovalı orta saha oyuncusunun transfer edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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