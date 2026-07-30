Bodrum FK, Kosovalı futbolcu Florian Loshaj'ı kadrosuna kattı

Bodrum Futbol Kulübü, Florian Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında, MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iași, Cracovia, İstanbulspor ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında oynayan Kosovalı orta saha oyuncusunun transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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