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        Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürdü.Yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli çalışmaları dikkati çekti.

        Ligde oynadığı 3 maçta 2 puan toplayan Bodrum FK, Manisa FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        Teknik direktör Burhan Eşer, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek oyuncularına güvendiğini söyledi.

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        Çalışmalarını sürdürdüklerini ve eksiklerini analiz ettiklerini aktaran Eşer, Manisa FK'nın lige iyi başladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Manisa da lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık ama biz kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde olursa orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak olacak. İnşallah orada istediğimiz çalışmaları yapacağız. Orada da galibiyetle dönmek istiyoruz."

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