Bodrum FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Taner Ankara da takip etti.
Ankara, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma iyi oyuncular alacaklarını ancak anlaşma olmadan isim açıklamanın çok doğru olmadığını söyledi.
Görüştükleri 7-8 oyuncu olduğunu kaydeden Ankara, "İnşallah bunlardan 3 veya 4'ünü takımımıza katacağız. Burada önemli olan bütçe olayı. Bu sürdürülebilir bütçe işini halletmeden bu olayı doğru yönetme şansımız yok." dedi.
Ankara, hafta sonu oynayacakları maçın derbi niteliği taşıdığına dikkati çekerek Muğlaspor'un kardeş kulüpleri olduğunu ve güzel bir maç olmasını temenni ettiklerini ifade etti.
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