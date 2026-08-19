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        Bodrum FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Bodrum FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Taner Ankara da takip etti.

        Ankara, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma iyi oyuncular alacaklarını ancak anlaşma olmadan isim açıklamanın çok doğru olmadığını söyledi.

        Görüştükleri 7-8 oyuncu olduğunu kaydeden Ankara, "İnşallah bunlardan 3 veya 4'ünü takımımıza katacağız. Burada önemli olan bütçe olayı. Bu sürdürülebilir bütçe işini halletmeden bu olayı doğru yönetme şansımız yok." dedi.

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        Ankara, hafta sonu oynayacakları maçın derbi niteliği taşıdığına dikkati çekerek Muğlaspor'un kardeş kulüpleri olduğunu ve güzel bir maç olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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