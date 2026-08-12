Bodrum'a 2 kruvaziyerle 2 bin 746 turist geldi

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan gelen "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ile 193 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı belirtildi.

Rodos Limanı'ndan gelen "AIDAblu"da 2 bin 597 yolcu ile 649 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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