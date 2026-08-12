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        Bodrum'a 2 kruvaziyerle 2 bin 746 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 746 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Bodrum'a 2 kruvaziyerle 2 bin 746 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 746 yolcu getirdi.

        İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ve Bahama bayraklı 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Rodos Limanı'ndan gelen "AIDAblu"da 2 bin 597 yolcu ile 649 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Rodos Limanı'ndan gelen "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ile 193 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı belirtildi.

        Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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