Bodrum'a "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 360 turistle geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turist getirdi. İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi. Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti. "Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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