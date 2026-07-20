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        Bodrum'a "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 360 turistle geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bodrum'a "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 360 turistle geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turist getirdi.

        İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

        "Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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