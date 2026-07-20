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        Bodrum'un ev sahipliği yaptığı futgolf yaz kupası tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Futgolf Derneği (FGSD) tarafından Bodrum Golf Kulübü sahasında düzenlenen futgolf yaz kupası turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Bodrum'un ev sahipliği yaptığı futgolf yaz kupası tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Futgolf Derneği (FGSD) tarafından Bodrum Golf Kulübü sahasında düzenlenen futgolf yaz kupası turnuvası tamamlandı.

        Futbol topuyla golf sahasında oynanan ve sopa yerine ayak vuruşlarının kullanıldığı sporun yaygınlaştırılması amacıyla Borusan Oto sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvaya 41 sporcu katıldı.

        FGSD tarafından Bodrum Golf Kulübü'nün 18 delikli sahasında düzenlenen mücadeleyi en az vuruşla tamamlamaya çalışan sporcular arasından genel klasmanda en iyi skoru yapan isim Orhan Ülker oldu.

        Turnuvada "senior" kategorisinde Kaan Bultan, "senior 55+" kategorisinde Murat İçin, "junior" kategorisinde ise Mehmet Pazarcı birincilik elde etti. Organizasyon sonunda farklı kategorilerde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.


        - "Turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz"


        Futgolf Derneği Başkanı Volkan Okandar, AA muhabirine, Bodrum'da ilkini gerçekleştirdikleri yaz kupası turnuvasını geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.


        Sahanın deliklerinin futbol topuna uygun büyüklükte olduğunu belirten Okandar, "Bu spor dalı Türkiye genelinde giderek yaygınlaşıyor. Bodrum'da düzenlediğimiz bu ilk organizasyon oldukça eğlenceli ve rekabetçi geçti. Bir sonraki turnuvaya 100'ü aşkın sporcunun katılmasını bekliyoruz. Amacımız futgolfün hem bilinirliğini artırmak hem de daha geniş kitlelere ulaştırmak." diye konuştu.


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