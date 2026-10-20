Bodrum'da 28 sporcu deniz üstünde uçakla yarıştı

Bodrum’da düzenlenen efoil etkinliğinde 18'i yabancı ve 10'u Türk olmak üzere 28 sporcu uçakla deniz üzerinde yarıştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda, elektrikli motorla çalışan ve su üzerinde yükselerek ilerleyen efoil araçlarıyla heyecan dolu anlar yaşandı. Bodrum’un maviliklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, su sporlarının yenilikçi branşlarından efoil öne çıktı.

Organizasyon, EFoil Racing League ekibinin planlamasıyla gerçekleştirilirken, etkinlikte sporcular deniz uçağı ile yarıştı. Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) de organizasyonda resmi görev alarak etkinliğe katkıda bulundu.

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Bodrum Motosiklet Kulübü yetkilileri, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen ekibe ve sponsorlara teşekkür ederek, Bodrum’da spor ve dayanışmayı buluşturan etkinliklerin devam etmesini temenni etti.