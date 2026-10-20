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        Marmaris'te Sonbahar coşkusu yat limanına taşınacak

        37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları ile eş zamanlı düzenlenecek Marmaris Oktoberfest'26, 2325 Ekim tarihleri arasında renk, eğlence ve lezzeti bir araya getirecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Marmaris'te Sonbahar coşkusu yat limanına taşınacak

        37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları ile eş zamanlı düzenlenecek Marmaris Oktoberfest’26, 2325 Ekim tarihleri arasında renk, eğlence ve lezzeti bir araya getirecek.

        Marmaris Yat Limanı’nda bulunan işletmeler tarafından düzenlenen, Marmaris Belediyesi’nin de destek verdiği Marmaris Oktoberfest, ikinci kez kente sonbahar hareketliliği kazandıracak. 2325 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Oktoberfest’26, 37. Uluslararası Marmaris Yat Yarışları ile entegre şekilde düzenlenerek yerli ve yabancı ziyaretçilere keyifli bir festival deneyimi sunacak.

        Marmaris’in sosyal yaşamını canlandırmayı ve Yat Limanı bölgesine daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefleyen organizasyon, yerel esnafa da katkı sağlayacak. Festival süresince marinadaki işletmeler özel menüleri, tematik süslemeleri ve eğlenceli etkinlikleriyle Oktoberfest coşkusuna ortak olacak. Marmaris Yat Limanı ve Netsel Marina, festivalin ruhuna uygun süslemelerle renklenirken ziyaretçiler de özel lezzetler ve eğlenceli etkinliklerle sonbaharın tadını çıkaracak.

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        23 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Netsel Marina’da gerçekleşecek açılışın ardından saat 20.00’de Saxpinn konseri olacak. 24 Ekim Cumartesi günü DJ performanslarının yanı sıra saat 17.00’de İtalyan grup Martucci Pop Ensemble Yat Limanı mendirek alanında bir konser verecek. Saat 19.00’da da Netsel Marina’da Murat Güçlü Emre Seyhan konseri olacak.

        25 Ekim Pazar günü ise saat 13.00’te festival korteji gerçekleşecek. Anatolia Meydanı’nda başlayıp renkli ve coşkulu görüntülerle gerçekleşecek kortej yürüyüşünün ardından Felix Marina önünde İtalyan grup Martucci Pop Ensemble bir konser daha verecek. Saat 15.00’te ise ünlü alternatif rock grubu Kesmeşeker mendirek alanında sahneye çıkacak. Marmaris Oktoberfest’26, kentin turizm hareketliliğini sezon sonrasında da canlı tutarak Marmaris’in sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunacak.

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