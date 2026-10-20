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        Bodrum'da Uluslararası Motojet Yarışması düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi, Uluslararası Motojet (e-Foil) Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Bodrum'da Uluslararası Motojet Yarışması düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi, Uluslararası Motojet (e-Foil) Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

        Bodrum Motosiklet Kulübünün desteğiyle düzenlenen Efoil Racing League organizasyonunda su sporu tutkunları, elektrikli sörf tahtalarıyla performans sergiledi.

        Etkinlikte 18'i yabancı olmak üzere 28 sporcu mücadele etti.

        Su sporlarının yenilikçi ve dinamik yüzünü yansıtan buluşmada sporcular, Bodrum'un koylarında izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

        İlçede 3 gün süren etkinlik, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

        Yarışmada erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

        - Erkekler

        1. Justin Chait

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        2. Manel Arpa

        3. Mike Verkolen

        - Kadınlar

        1. Laura Jil Kurmann

        2. Selin Pişkiner

        3. Lola Arpa

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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