Bodrum'da Uluslararası Motojet Yarışması düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesi, Uluslararası Motojet (e-Foil) Yarışması'na ev sahipliği yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi, Uluslararası Motojet (e-Foil) Yarışması'na ev sahipliği yaptı.
Bodrum Motosiklet Kulübünün desteğiyle düzenlenen Efoil Racing League organizasyonunda su sporu tutkunları, elektrikli sörf tahtalarıyla performans sergiledi.
Etkinlikte 18'i yabancı olmak üzere 28 sporcu mücadele etti.
Su sporlarının yenilikçi ve dinamik yüzünü yansıtan buluşmada sporcular, Bodrum'un koylarında izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
İlçede 3 gün süren etkinlik, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
Yarışmada erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
- Erkekler
1. Justin Chait
2. Manel Arpa
3. Mike Verkolen
- Kadınlar
1. Laura Jil Kurmann
2. Selin Pişkiner
3. Lola Arpa
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