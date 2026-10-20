Yalıkavakspor, öğrenciler ile buluştu

Bodrum’un kadın hentbol takımı Yalıkavakspor, SuzanAbdulhakim Bilgili Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Emin Palalı ve ilçe protokolünün de katıldığı ziyarette, sporcular öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Bodrum’u temsil eden Yalıkavakspor, okul ziyaretleriyle öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. Denizin Kızları, SuzanAbdulhakim Bilgili Ortaokulu’nda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Ziyarete Yalıkavakspor Kulüp Başkanı Emin Palalı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, kulüp yöneticileri ve takım oyuncuları katıldı. Öğrenciler, başarılı hentbolcularla yakından tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

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Öğrencilere atkı dağıtıldı

Etkinlikte öğrencilere Yalıkavakspor atkıları dağıtıldı. Mavibeyaz atkılarını takan öğrenciler, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım ruhu ve sporun önemi üzerine gerçekleştirilen buluşmada, öğrencilerin hentbolculara ilgisi dikkat çekti.

2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Yalıkavakspor, okul ziyaretiyle gençleri spora teşvik etmeyi ve özellikle kız çocuklarının sporla buluşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Ziyaret, öğrenciler, sporcular ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.