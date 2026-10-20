Bodrum'da ev yangını paniğe neden oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden yükselen alevler üzerine durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.