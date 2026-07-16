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        Bodrum'a gelen dev yatlar "Blue" ve "Hadar"a tankerlerle yakıt ikmali yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dünyanın sayılı mega yatlarından "Blue" ve "Hadar"a limanda yakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Bodrum'a gelen dev yatlar "Blue" ve "Hadar"a tankerlerle yakıt ikmali yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dünyanın sayılı mega yatlarından "Blue" ve "Hadar"a limanda yakıt ikmali gerçekleştirildi.

        Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

        Dünyanın en uzun motoryatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan "Blue" ile 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan "Hadar" için İzmir Aliağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Limana yanaşan tankerlerden yatlara yakıt aktarıldı.

        İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ile su sporları ekipmanları yer alıyor.

        Daha önce "Flying Fox" adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan "Hadar", bu estetik tasarımıyla ilk kez Bodrum'a geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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