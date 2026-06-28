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        Bodrum'a Marella Discovery kruvaziyeriyle 1760 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery isimli kruvaziyer 1760 yolcu getirdi. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bodrum'a Marella Discovery kruvaziyeriyle 1760 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery isimli kruvaziyer 1760 yolcu getirdi. 

        Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

        Santorini'den Bodrum'a ulaşan gemide, çoğu İngiliz 1760 yolcu ile 736 personel bulunduğu belirtildi.  

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. 

        Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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