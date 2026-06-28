Bodrum'a Marella Discovery kruvaziyeriyle 1760 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery isimli kruvaziyer 1760 yolcu getirdi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den Bodrum'a ulaşan gemide, çoğu İngiliz 1760 yolcu ile 736 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

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