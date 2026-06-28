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        Bodrum'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Bodrum'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, Murat Y'nin kullandığı 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Gülistan V. ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


        Yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde çarpışan motosikletle taksinin metrelerce savrulması, taksinin yol kenarındaki bir direğe çarptıktan sonra devrilmesi, motosikletin de asfaltta sürüklenmeye devam etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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