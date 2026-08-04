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        Bodrum'da "ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler" adlı karma sergi açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Bodrum'da "ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler" adlı karma sergi açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

        Mersin, Adana ve İstanbul'dan dört sanatçının resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan sergi, Boho Galeri'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Sergide Seda Şahbaz, Tuğba Küçükbahar, Vehbi Mangtay ve Nihal Şahin Göl'e ait 48 eser yer aldı.

        Farklı şehirlerden sanatçıları ortak düşünsel zeminde buluşturan çağdaş sanat sergisinin proje yöneticisi Kaan Yiğit Karaaslan, AA muhabirine, aslında farklı yollarda ilerleyen ama aynı amacı hedeflemiş sanatçıların bir araya geldiğini söyledi.

        Karaaslan, "Serginin manifestosunu, farklı düşüncelerin ortak noktada varoluşunu temel alarak yazdım. Sergiyi gezenler birden fazla açıdan ortak noktaya nasıl gidildiği ve ortak bağlamda nasıl buluşulduğunu fark edecek. Bellek, hafıza ve varoluş, insan. Aslında en temelde yaşam buradaki ortak noktamız." dedi.

        Sanatçılardan Tuğba Küçükbahar, her sanatçının farklı malzeme ve temalarla çalıştığı eserleri bir başlık altında bir bütüne dönüştürdüklerini dile getirdi.

        Kendi varlıklarının derinliklerine doğru yaptıkları yolculuklar ve okumalarla eserlerini oluşturduklarını ifade eden Küçükbahar, "Burada hepimiz bir perspektif altındaki bir bütün olarak yer aldık. Eserlerimiz birbirini tamamlayan eserler oldu. Burada beraber eserlerimizi sergilemekten çok mutluyuz." diye konuştu.

        Sergi, 8 Ağustos'a kadar görülebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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