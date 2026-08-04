Fethiye açıklarında su alan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.



Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz açıklarında seyreden bir gezi teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.



Teknede bulunan yaklaşık 100 yolcu, Sahil Güvenlik botları ve çevredeki özel teknelerin yardımıyla emniyetli şekilde tahliye edilerek Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı.





Su alan tekneyle ilgili ise kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

