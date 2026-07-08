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        Bodrum'da botta meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Bodrum'da botta meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

        Yalıkavak Marina'da demirli bir motoryata ait botta temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından botta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine marinaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kişi, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Bottaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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