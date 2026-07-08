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        Fethiye'de lavanta bahçesinde hasat yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Fethiye'de lavanta bahçesinde hasat yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

        Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde beşinci kez hasat gerçekleştirildi.

        Hasat boyunca belediye sanatçılarının seslendirdiği şarkılar etkinliğe renk katarken, katılımcılar lavantalar arasında keyifli anlar yaşadı.

        Mor lavanta tarlalarında bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, hem hasat deneyimi yaşadı hem de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

        Etkinlikte konuşan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, "Yeşilüzümlü'de aromatik bitkilerin artmasını sağlayacağız. Lavanta ile başladık, altınotu ve biberiye ile devam ettik." dedi.

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