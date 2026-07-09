Bodrum'da botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Yalıkavak Marina'da botta yaşanan patlamada ağır yaralanan Mert Özcan (22), tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden ileri tetkik ve tedavisi için İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.
Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yalıkavak Marina'da demirli bir motoryata ait botta dün temizlik yapıldığı sırada patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından botta yangın çıkmış ve Mert Özcan da ağır yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.