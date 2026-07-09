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        Bodrum'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Bodrum'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Gölköy Mahallesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen kazada, Nilüfer Y'nin (51) kullandığı 34 NY 0075 plakalı cip, yolda yaya olarak ilerleyen Cansever Kartam'a (62) arkadan çarptı.

        Kartam, çarpmanın şiddetiyle yere düşerek cipin altında kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, caddede yürüyen Cansever Kartam'a arkasından gelen cipin çarptığı ve Kartam'ın aracın altında kaldığı görülüyor.

        Öte yandan kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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