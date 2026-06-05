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        Bodrum'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Bodrum'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.


        Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, Bodrum Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eren Gümüşalan ve çok sayıda ceza infaz personeli katıldı.

        Kutlama programı kapsamında, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, ayrıca vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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