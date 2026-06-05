Bodrum'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, Bodrum Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eren Gümüşalan ve çok sayıda ceza infaz personeli katıldı.
Kutlama programı kapsamında, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, ayrıca vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
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