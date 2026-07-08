Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin 9. etabı Gündoğan Koyu'nda gerçekleştirildi.





Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yürütülen çalışmalar Gündoğan Koyu'nda sürdürüldü.



Belediyenin gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibince yürütülen su altı temizlik çalışmasında, deniz dibinden yaklaşık 410 kilogram atık çıkarıldı. Ayrıştırılan malzemeler arasında cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ve evsel atıkların yanı sıra ağda makinesi, kamp sandalyesi, araç lastikleri ile hayalet ağlar da yer aldı.



Kıyıya getirilerek bir süre sergilenen atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.



Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özten ile Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci de katılarak destek verdi.



Her hafta farklı bir koyda sürdürülen temizlik çalışmalarına, 22 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü Koyu'nda devam edileceği bildirildi.

