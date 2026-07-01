Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 370 kilogram atık çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında 370 kilogram atık çıkarıldı.





Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ve "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliği Gümbet Koyu'nda yapıldı.





Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ile Green Rangers gönüllülerinin katıldığı etkinlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Kanat Hasan Özsert de yer aldı.



Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk bayrağı ile kutlama görseli açmasıyla başladı.



Ardından dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Çalışmalarda ütü, dron, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atığa ulaşıldı.



Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendikten sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.



Temizlik sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de tespit edildi. Sepetin içerisindeki balıklar kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Etkinliğin 9. etabının 8 Temmuz'da Gündoğan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

