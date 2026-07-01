Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 370 kilogram atık çıkarıldı

        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 370 kilogram atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında 370 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 370 kilogram atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında 370 kilogram atık çıkarıldı.


        Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ve "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliği Gümbet Koyu'nda yapıldı.


        Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ile Green Rangers gönüllülerinin katıldığı etkinlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Kanat Hasan Özsert de yer aldı.

        Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk bayrağı ile kutlama görseli açmasıyla başladı.

        Ardından dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Çalışmalarda ütü, dron, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atığa ulaşıldı.

        Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendikten sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

        Temizlik sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de tespit edildi. Sepetin içerisindeki balıklar kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Etkinliğin 9. etabının 8 Temmuz'da Gündoğan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler
        Bodrum'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler
        Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlamaları
        Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlamaları
        Bodrum'da denizden 370 kilo atık çıkarıldı; av sepetinde mahsur kalan balık...
        Bodrum'da denizden 370 kilo atık çıkarıldı; av sepetinde mahsur kalan balık...
        Alman turistleri taşıyan dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi
        Alman turistleri taşıyan dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi
        Bodrum'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı
        Bodrum'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı
        Marmaris'te "İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi" açıldı
        Marmaris'te "İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi" açıldı