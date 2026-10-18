Bodrum'da "İyilik Pazarı" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18. Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali kapsamında eğitim yararına "İyilik Pazarı" etkinliği düzenlendi.

Bitez Köyiçi mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda, eğitim projelerine destek sağlamak amacıyla stantlar kuruldu.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bodrum FK'lı futbolcular ile "Daha 17" dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak, oyuncular Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren ve Batuhan Mora katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda zaman zaman izdiham yaşandı.

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Yerel sanatçıların sahne aldığı, DJ performansları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı festival gün boyunca devam etti.

Organizasyon yetkilileri Serdar ve Miyase Karlıova, gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, elde edilen gelirin eğitim yararına kullanılacağını ifade etti.

Kulüp Başkanı Taner Ankara da festivalde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, özellikle çocukları ilçede düzenlenen maçlara davet etti.